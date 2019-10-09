تدّعي الجنون .. مفاجآت في محاكمة جدة الطفلة جنة تنتهي بتحويلها لـ مستشفى الأمراض العقلية.. تفاصيل

- محامي جدة الطفلة جنة يدعي عدم سلامة قواها العقلية



محطات مثيرة شهدتها محاكمة المتهمة جدة الطفلة جنة في محكمة جنايات المنصورة والتي شهدت جدل كبير بين أسرة الطفلة جنة وشقيقتها اماني وبين محامي جدة الطفلة جنة والذي حاول ابعاد التهمة عن جدة الطفلة جنة" موكلته" مدعيا عدم سلامة قواها العقلية وجنون الجدة حيث أن المرض العقلي الذي اصاب جدة الطفلة جنة كان السبب وراء ارتكاب جريمتها الشنعاء تجاه طفلة نجلتها جنة التي قامت بتعذيبها حتي الموت، حيث قدم محامي جدة الطفلة جنة العديد من المستندات التي تؤكد أن المتهمة تعاني من خلل نفسي منذ طفولتها بسبب اسرتها حيث كان والدها يعاملها بقسوة شديدة.



- مفاجاة يفجرها محامي جدة الطفلة جنة



مفاجاة جديدة فجرها محامي جدة الطفلة جنة المتهمة بتعذيب طفلة نجلتها الكفيفة، إنها تزوجت ثلاث مرات وفي احداها قامت ليلة دخلتها بتقطيع شرايين يديها ودخلت مستشفى الطوارئ ، وقام زوجها بتطليقها ليلة الدخلة بالمستشفى، ثم تزوجت مرة اخرى وانجبت طفلا اخر، متابعا، انه في حالة ثبوت ان قواها العقلية سليمة وليست مريضة سيطالب بتعديل القيد والوصف للقضية من ضرب الي تعذيب افضي الي الموت لتحصل علي اقصي عقوبة وهي الاعدام، وقال أحمد بركات محامي المتهمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب، إنها حامل وهي داخل محبسها، وان لديها طفلا رضيعا عمره عامان ونصف العام، و تقوم بإرضاعه ، مشيرا الي استحالة قيامها بتعذيب الطفلتين جنة وشقيقتها امانى لو انها تتمتع بقوي عقلية سليمة.



- قضية جديدة تنتظر جدة الطفلة جنة السبت المقبل



تعذيب الطفلة جنة ليست القضية الوحيدة التي تواجهها الجدة المتهمة حيث قررت النيابة فصل قضية تعذيب الطفلة جنة عن قضية شقيقتها اماني والتي طالها ايضا التعذيب ولكن العناية الالهية انقذتها من الالحاق بشقيقتها المتوفاة جنة حيث تم إحالة قضية الطفلة جنة إلي محكمة الجنايات، بينما احيلت قضية شقيقتها أماني إلي محكمة الجنح السبت المقبل لتواجه جدة الطفلة جنة قضية اخرى فيما منسوب اليها من تعذيب خلال فترة حضانتها للطفلتين .



- محكمة الجنايات تصدر قرارا علي جدة الطفلة جنة المتهمة بالتعذيب



" وضع المتهمة تحت الملاحظة بمستشفي الامراض النفسية والعقلية بالعباسية" هكذا قررت محكمة جنايات المنصورة بالحكم علي جدة الطفلة جنة المتهمة بتعذيب حفيدتها وذلك برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية كلا من المستشار فاروق محمد فخري وأمير السيد أحمد، وممثل النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد، وسكرتارية أحمد الحنفي وعيد كمال، نظر القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة وذلك للوقوف علي حالتها النفسية والعقلية وبيان مدي مسئوليتها عن افعالها من عدمه واعداد تقرير مفصل في هذا الشأن وحددت جلسة أول ديسمبر لورود التقرير ونظر الدعوى مع استمرار حبس المتهمة.



- واقعة تعذيب الطفلة جنة واتهام الجدة منذ اسبوعين



وجاءت محاكمة جدة الطفلة جنة بعد أسبوعين فقط من اكتشاف الواقعة، في واحدة من أسرع القضايا الجنائية التي ينظرها القضاء المصري، لصغر عمر المجني عليها، وللطريقة البشعة التي تعرضت لها من أنواع التعذيب بالكي والضرب والتقييد بمختلف الأدوات "بنسة وشرشرة وخرطوم وحبل"، حيث انكرت المتهمة جدة الطفلة جنة في بداية محضر التحقيقات تعذيب الطفلة وادعت أن الحروق الموجودة بها كانت بسبب انسكاب زيت عليها، والغرغرينا في ساقها والتي تسبب في بترها بسبب سقوطها من علي السلم ، ثم اعترفت بعد ذلك بقيامها بضربها بقصد تربيتها.



- جنة الطفلة ضحية التعذيب علي يد جدتها



الطفلة جنة ضحية التعذيب والتي صعدت روحها الطاهرة الي خالقها اثارت الجدل والغضب بين الجميع بعد وصولها مستشفى شربين مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي، حيث اتهم جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى " صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي"، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية" فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ 4 سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، وتبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طول 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فجر محامىمفاجأة من العيار الثقيل عندما ادعى جنونها ومعاناتها من مرض عقليضحية التعذيب والموت علي يد جدتها بعد معاناة استمرت شهور ، " صفاء عبد الفتاح الزغبي " صاحبة ال 40 عاما وجدةوالتي اثارت قضيتها حالة من الجدل والغضب وانتهت بوفاةطفلة لم يكن لها نصيب من اسمها في الدنيا صاحبة الخمس سنوات التي قتلها التعذيب علي يد جدتها لوالدتها ولم يقتصر التعذيب عليفقط بل امتد إلي شقيقتها الاكبر " اماني " والتي كان لها نصيب من تعذيب ممنهج بالات حادة عقب انتقال حضانة الطفلتين لجدتهم لوالدتهم عقب انفصال والديهم وعدم قدرة الام علي تربية الطفلتين " جنة واماني ".