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لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي في تونس.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:38 م
نبيل القروي
نبيل القروي
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت عدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية لحظة الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي، بعد أن قررت محكمة التعقيب في تونس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، بحسب "رويترز" عن محامي الدفاع.

وقررت محكمة التعقيب بتونس الإفراج عن المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

وكان المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي تم إيقافه تنفيذا لحكم قضائي في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، باستعمال الشركات التي يملكها شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

وكانت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".
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