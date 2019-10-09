القرعة بالكامل.. موقف الزمالك وجينيراسيون.. مجموعات نارية.. مواجهات مدوية

انتهت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والإعلان عن مباريات الدور الـ 32 مكرر من البطولة الكونفيدرالية، ووقع الأهلي والزمالك في مجموعتين مختلفتين في دوري الأبطال، وبيراميدز والمصري في مواجهات قوية.





ويستعرض لكم "صدى البلد" كل ما يخص القرعة ومواجهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا









أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الزمالك في المجموعة الأولى حال فوزه على جينيراسيون، مع مازيمبي، زيسكو الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.









أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي، و الهلال، وبلاتينيوم ستارز.





أسفرت قرعة دور الـ 32 المكرر في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التى أقيمت مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع نادى بيراميدز فى مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.





ينتظر نادي الزمالك 24 من أكتوبر الجاري لتحديد موقفه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بمرحلة المجموعات أو الانتقال لدور الـ32 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.





أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية.





أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" تفاصيل قرعة دور مجموعات بطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2020 بعد إجراء مراسمها اليوم بإحدى الفنادق الكبري بمدينة 6 أكتوبر.





أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي، والهلال، وبلاتينيوم ستارز.



