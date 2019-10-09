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رياضة

ننشر مواعيد لقاءات الأهلى والزمالك بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:00 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" تفاصيل قرعة دور مجموعات بطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2020 بعد إجراء مراسمها اليوم بإحدى الفنادق الكبري بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت تفاصيل القرعة بالكامل كالآتى :

المجموعة الأولى: بريميرو دو أوجوستو الأنجولي - مازيمبي - الزمالك أو جينيراسيون فوت - زيسكو الزامبى.

المجموعة الثانية: الأهلى - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - النجم الساحلى .

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر- صن داونز الجنوب أفريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي - الوداد المغربي

المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الكونغولي - الترجي التونسي

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد إجراء مراسم القرعة التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وحدّد الكاف مواعيد لقاءات دور المجموعات والتى جاءت كالآتى : 

مواعيد مباريات الجولة الأولى: 28 و29 و30 نوفمبر

مواعيد مباريات الجولة الثانية: 5 و6 و7 ديسمبر

مواعيد مباريات الثالثة: 26 و27 و28 ديسمبر

مواعيد مباريات الرابعة: 13 و14 و15 فبراير

مواعيد مباريات الخامسة: 20 و 21 و22 فبراير

مواعيد مباريات السادسة: 5 و6 و7 مارس
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