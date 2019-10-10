أسرار لأول مرة.. محمود حافظ: نزلت تالت يوم بعد فرحي بسبب فيلم الممر.. فيديو

قال الفنان محمود حافظ، إنه نزل للمشاركة في العمل في فيلم الممر في اليوم الثالث من حفل زفافه، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته في هذا العمل العظيم مع المخرج شريف عرفة وفريق العمل.





وأضاف محمود حافظ خلال لقائه في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «اون E» أنه عندما عرض عليه صديقه أحمد تمام انه أحد المشاركين في فيلم الممر، فوجئ أن بدايته ستكون يوم 15 يوليو وهو يوم زفافه، فرد عليه «ده فرحي»، وكان رده «كل شئ نصيب».



