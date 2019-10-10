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أسرار لأول مرة.. محمود حافظ: نزلت تالت يوم بعد فرحي بسبب فيلم الممر.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
الفنان محمود حافظ
الفنان محمود حافظ
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان محمود حافظ، إنه نزل للمشاركة في العمل في فيلم الممر في اليوم الثالث من حفل زفافه، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته في هذا العمل العظيم مع المخرج شريف عرفة وفريق العمل.

وأضاف محمود حافظ خلال لقائه في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «اون E» أنه عندما عرض عليه صديقه أحمد تمام انه أحد المشاركين في فيلم الممر، فوجئ أن بدايته ستكون يوم 15 يوليو وهو يوم زفافه، فرد عليه «ده فرحي»، وكان رده «كل شئ نصيب».

وأوضح محمود حافظ أنه تدرب في مدرسة الصاعقة كل يوم من 6 صباحا، لمدة يومين، وتدرب على الرصاص الحي، وكان حريص على التاريخ الشخصي ابطالنا الشجعان من القوات المسلحة عندما جسد دور الجندي، ليكون أمين في تقديم البطل الذي دافع عن الأرض والعرض.
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