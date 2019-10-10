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فن

إنجى خطاب تكشف عن عمل جديد مع سلوى عثمان .. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:18 ص
انجى خطاب وسلوى عثمان
انجى خطاب وسلوى عثمان
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محمد بدران
نشرت الفنانة إنجي خطاب، صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إنجي خطاب في الصور برفقة الفنانة الكبيرة سلوى عثمان من كواليس مسلسلهما الجديد وعلقت قائلة "حبيبة قلبي تفتكرو من كواليس ايه استنونا في حاجة حلوة ان شاء الله"

يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت في السباق الرمضانى قبل الماضى بمسلسل كلبش الجزء 2 اخراج بيتر ميمي.

وكان المسلسل من بطولة أمير كرارة وروجينا والعديد من النجوم .
إنجى خطاب تكشف عن عمل جديد مع سلوى عثمان .. شاهد
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