حافظ على استقلاليتك.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 10 أكتوبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 10 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 10 أكتوبر، فذلك يعني أن لديك جاذبية كبيرة، كما أنك محب للناس ولديك قدرة على عقد صداقات غنية وقوية.. أنت أيضا منظم ومحب للجمال وتتمتع بحس فني كبير.



ونصحت" فؤاد" مواليد 10 أكتوبر، عام ٢٠١٩ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

