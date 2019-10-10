مشاركة مصرية متميزة في معرض أنوجا للصناعات الغذائية بكولون

اختتمت فعاليات معرض أنوجا للصناعات الغذائيه بمدينة كولونيا الألمانية مساء أمس الأربعاء ، والذى شاركت فيه مصر بجناح ضخم متميز ضم 94 شركة ، عرضت منتجاتها ، منذ بدء فعاليات المعرض يوم 5 أكتوبر الجاري ، من الأعشاب والتوابل وزيت الزيتون، التمور، الفواكه والخضروات المجففة، الفواكه والخضروات المجمدة، والمنتجات العضوية ، والمركزات الغذائية ، والمشروبات .

وتعد مصر موردا مهما للعديد من المنتجات إلى ألمانيا حيث تحتل المركز الأول في توريد بذور اليانسون ، والمركز الثاني في توريد الفراولة المجمدة كما تحتل المركز الثانى على مستوى العالم فى توريد الفراوله المجمده ، والمركز الثالث للبصل المجفف ، كما أنها مورد مهم للزيوت الأساسية والمخللات والفول السوداني وعصير البرتقال ، والزيتون .



وحسب الإحصائيات المعلنة بالجناح المصري بالمعرض ، هناك حوالي 7000 شركة تصنيع الأغذية في مصر ، حققت مبيعات بقيمة 22.2 مليار دولار في عام 2017. و تصدر بما قيمته حوالي 2.8 مليار دولار من الأغذية المصنعة إلى جميع أنحاء العالم ، وبالنسبة للصادرات إلى دول الشرق الأوسط الذى يمثل السوق الرئيسي. سجلت صادرات مصر الغذائية 1.56 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019 ، بزيادة عن 1.47 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتعتبر ألمانيا أهم سوق للأطعمة المصرية المصنعة في أوروبا بزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 69.8 مليون دولار في عام 2018 مقارنة بـ 58.2 مليون دولار في عام 2017 ، لتحتل المرتبة الأولى في قائمة المنتجات الغذائية المصرية في أوروبا التي تمثل 19 ٪ من الصادرات الغذائية المصرية إلى أوروبا ، تليها هولندا وإيطاليا وإسبانيا.

كان الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية ببرلين ماهر محمد الشريف قد افتتح الجناح المصري بالمعرض يوم 5 أكتوبر الجاري.