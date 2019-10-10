إسرائيل تعلن إطلاق صاروخ من غزة ودوي انفجار بالقطاع

أكدت وسائل الإعلام العبرية انه سمع دوي انفجار كبير بمدينة غزة صباح اليوم الخميس.



وقال شهود عيان انهم سمعوا في الساعة الثامنة صباحا دوي انفجار كبير في المناطق الغربية من مدينة غزة.



وفي وقت لاحق اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان صاروخا انطلق من غزة سقط في البحر ضمن الصواريخ التجريبية التي تجريها المقاومة الفلسطينية.



وتطلق المقاومة من حين لاخر صواريخ باتجاه البحر ضمن تجاربها المستمرة لتطوير قدراتها الصاروخية.