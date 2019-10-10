من داخل الاستوديو.. جنات تستعد لطرح أغنية جديدة

تستعد الفنانة جنات لطرح أغنية جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تواجدت داخل الاستوديو من أجل وضع اللمسات النهائية عليها مع فريق العمل الخاص بها.



وتواجدت جنات مع كل من الشاعر شادي نور، والملحن بلال سرور، ومودي منير.



كما تتعاون جنات مع الملحن مدين في أغنية جديدة أيضًا، ومن المحتمل أن تطرح أكثر من أغنية في شكل السينجل أو أن تقوم بطرح ألبوم غنائي.



يُذكر أن أبرز أغاني جنات، كل من أغنية "انت الإحساس"، و"لسه هتحلى"، و"ملهوف عليك"، و"البادي أظلم"، و"واحشني"، و"الطفلة البريئة"، و"مش رجولة"، و"100 دليل"، و"إحنا الحياة" وغيرها.