انتحار شاب في ظروف غامضة بقرية المسيد ببني سويف

تكثف وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة إهناسيا ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة إقدام شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، على التخلص من حياته، بمنزل أسرته بقرية "المسيد الأبيض" التابعة لدائرة المركز.



كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من إحدى أسر قرية "المسيد الأبيض" التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على نجلهم جثة هامدة، داخل غرفة نومه بمنزل الأسرة.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "رضا ع.ع" 15 عامًا، بدون عمل، وتم استدعاء سيارة إسعاف، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.



وجري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

