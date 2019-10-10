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فن

في عيد ميلاده الـ 58 .. 3 سيدات فى حياة عمرو دياب

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:06 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
غداَ، عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، ليكمل 58 عاما، حقق على مدارهم العديد من النجاحات في عالم الغناء ليحتل مكانة كبيرة وشعبية بين جمهوره.

ودائمًا ما يقال إن وراء كل رجا عظيم امرأة، فكان هنالك ثلاث سيدات في حياة الهضبة أثروا في حياته، حيث تزوج ثلاث مرات، وكانت زوجته الأولى هي الفنانة شيرين رضا عام 1989 بعد قصة حب قوية، وخلال فترة زواجهما غنى الهضبة لـ شيرين رضا أغنية "متخافيش" وقام بتصوير الفيديو كليب في منزلهما عام 1990.

وجاء الانفصال بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الزواج ولكن ظلت علاقة الصداقة بينهما حتى يومنا هذا، ودائما ما تحرص شيرين على التواجد بحفلاته الغنائية، خاصة وإنه أنجب منها ابنته نور.

من ثم قام عمرو دياب بالزواج من السعودية زينة عاشور عام 1992، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عبد الله وكنزي وجنى، ولكنهما انفصلا بعد سنوات.

وبعد مرور عدة سنوات برزت علاقة الفنانة دينا الشربيني بعمرو دياب حيث تواجدت معه في الكثير من الأماكن إلى أن أصبحت علاقة الزواج بينهما شبه مؤكدة لكن دون أن يذكرها الطرفان للجمهور بشكل رسمي، حيث حرصت دينا على التواجد في جميع حفلات عمرو دياب، بينما ساندها هو الآخر من خلال التواجد بجوارها في لوكيشن الأعمال الدرامية التي تقدمها، كما قام بغناء أغنية "أجمل عيون" الشهيرة بـ "برج الحوت"، وهو البرج الخاص بدينا الشربيني.
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