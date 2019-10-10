ملك الأردن يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث العديد من قضايا المنطقة المشتركة.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال العاهل الأردني، من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وسط انتظام للخدمات الأمنية والمرورية على الطرق المؤدية إلى الاستراحة.



وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد التقى ملك الأردن والرئيس العراقي، على هامش زيارته إلي نيويورك نهاية الشهر الماضي، خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم استعراض آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والإستراتيجي بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق.



مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.