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فن

رد فعل أصالة نصري على مهاجمة مرتضى منصور لها

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:15 م
أصالة - مرتضى منصور
أصالة - مرتضى منصور
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سعيد فراج
تجاهلت النجمة السورية أصالة نصري، التصريحات المسيئة لها الصادرة من المستشار مرتضى منصور (رئيس نادي الزمالك)، التي أدلى بها مؤخرًا، والتزمت الصمت على الرغم من تفاعلها على السوشيال ميديا بعد الإساءة لها.

وقامت أصالة نصري، بكتابة منشورين على السوشيال ميديا بعد إساءة مرتضى منصور لها، الأول كان تغريدة عبر تويتر، قالت فيها: «صباح الخير على عائلتي الحبيبه .. وأحبّتي وأصدقائي ورفاق دربي وكلّ منّ أحبّ وملأ قلبه الحبّ للحياة والنّاس والطبيعة».

أما المنشور الثاني لـ أصالة نصري، فكان نعي للمخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة، فحرصت أصالة على توديعه بكلمات مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام.

يأتي ذلك بعد مهاجمة مرتضى منصور ضد أصالة نصري، بسبب مساندة الأخيرة للثورة السورية، ورغبتها فى الإطاحة بنظام بشار الأسد، رئيس سوريا.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات تليفزيونية موجهة لـ أصالة: «شفتى يا أصالة ما وصلت إليه سوريا الآن من دمار وتشريد ورغبة تركيا ومن قبلها إسرائيل فى احتلالها.. رأيتِ كيف كان دفاعك عن الثورة السورية البغيضة ورغبتك فى الإطاحة بنظام بشار الأسد.. منك لله».

وأضاف مرتضى منصور موجها حديثه لـ أصالة: "كل طفل استشهد فى سوريا فى رقبتك وللأسف إنتى مليارديرة ولا تتحدثين باللغة المصرية رغم أني من قمت بإحضارك للغناء فى القاهرة بشبشب زنوبة".
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