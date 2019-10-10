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رياضة

نجم ليفربول يسجل الهدف الأول للبرازيل في شباك السنغال

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:23 م
البرازيل
البرازيل
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عبدالله هشام
سجل منتخب البرازيل الهدف الأول أمام منافسه السنغال في المباراة المقامة حاليا في سنغافورة وديا استعدادا لخوض منافسات البطولات القارية .

وجاء الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

ويشارك نيمار نجم البرازيل مجددا منذ مواجهة البرازيل واليابان عام 2014 والتي أحرز خلالها اللاعب 4 أهداف وستكون المباراة رقم 100 دوليا لنيمار.
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