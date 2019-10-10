نجم ليفربول يسجل الهدف الأول للبرازيل في شباك السنغال

سجل منتخب البرازيل الهدف الأول أمام منافسه السنغال في المباراة المقامة حاليا في سنغافورة وديا استعدادا لخوض منافسات البطولات القارية .



وجاء الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.



ويشارك نيمار نجم البرازيل مجددا منذ مواجهة البرازيل واليابان عام 2014 والتي أحرز خلالها اللاعب 4 أهداف وستكون المباراة رقم 100 دوليا لنيمار.

