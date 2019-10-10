نجم ليفربول يسجل الهدف الأول للبرازيل في شباك السنغال

سجل منتخب البرازيل الهدف الأول أمام منافسه السنغال في المباراة المقامة حاليا في سنغافورة وديا استعدادا لخوض منافسات البطولات القارية .
وجاء الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.
ويشارك نيمار نجم البرازيل مجددا منذ مواجهة البرازيل واليابان عام 2014 والتي أحرز خلالها اللاعب 4 أهداف وستكون المباراة رقم 100 دوليا لنيمار.
وجاء الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.
ويشارك نيمار نجم البرازيل مجددا منذ مواجهة البرازيل واليابان عام 2014 والتي أحرز خلالها اللاعب 4 أهداف وستكون المباراة رقم 100 دوليا لنيمار.