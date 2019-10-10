قرى الصيادين في بئر العبد.. مباني نموذجية للارتقاء بالمستوى المعيشي

أكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، انه جاري العمل في بناء 3 قرى للصيادين في نطاق مركز بئر العبد غرب مدينة العريش بإجمالي 150 منزلا، والتي تساهم في استقرار حياة الصيادين، فضلا عن تكوين تجمعات عمرانية جديدة فى المنطقة.



وأشار المحافظ، إلى أن القرى ستقام في مناطق ومناطق خدمات متكاملة وقد شارف العمل علي الانتهاء من 128 منزلا إلي جانب إقامة مسجد ودار ضيافة والمدارس والساحة الرياضية في كل قرية ،وأكد اللواء ، علي أن هذه المشروعات الإنشائية الجديدة.



وقال محسن سالم سكرتير مجلس مدينة بئر العبد ومسئول متابعة إنشاءات قرى الصيادين ، إن موقع القرى الجديدة أحدهما فى منطقة اغزيوان التابع لقرية السادات فى نطاق مركز بئر العبد، على مساحة تقريبية 700×700 متر، وأضاف أن الموقع الثاني تم اختياره بالقرب من مرسى التلول بالقرب من ساحل بحيرة البردويل، على مساحة 200× 200 متر.



وقال عيد سالم رئيس جمعية البرد ويل ببئر العبد ، إن القرى خاصة أسر بالصيادين العاملين في بحيرة البردويل ، مشيرا الي انه يعمل في البحيرة نحو 4 آلاف صياد يعملون علي 1228 مراكب صيد مسجلة رسميا وغيرهم المئات الذين يمارسون أعمالا تخدم علي نشاط الصيد.