اتحاد الكرة يصدم الزمالك في القمة 119 أمام الأهلي

كشف أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة حول تأجيل مباراة القمة رقم 119 التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.



قال أحمد عبدالله فى تصريحات له، إن اتحاد الكرة لم يصل إليه أي خطاب رسمي من قبل نادي الزمالك يتضمن طلب تأجيل لقاء القمة رقم 119، لافتا إلى أن الجبلاية لا تتعامل وفقا لتصريحات مسئولين وإنما بناءا على خطابات رسمية من قبل الأندية مشددا على اللقاء سيقام في موعده.



كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طالب بتأجيل مباراة نادي الزمالك أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز عقب تحديد موعد 24 أكتوبر المقبل لمباراة جينيراسيون السنغالي.



يذكر أن لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي قررت تأجيل مباراتي نادي الزمالك أمام المقاولون العرب وإنبي الذى كان محددًا لهما يومي 23 و27 أكتوبر الجاري بسبب إنشغال الفارس الأبيض بخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.