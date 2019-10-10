Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يصدم الزمالك في القمة 119 أمام الأهلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:19 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
Advertisements
يسرى غازي
كشف أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة حول تأجيل مباراة القمة رقم 119 التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

قال أحمد عبدالله فى تصريحات له، إن اتحاد الكرة لم يصل إليه أي خطاب رسمي من قبل نادي الزمالك يتضمن طلب تأجيل لقاء القمة رقم 119، لافتا إلى أن الجبلاية لا تتعامل وفقا لتصريحات مسئولين وإنما بناءا على خطابات رسمية من قبل الأندية مشددا على اللقاء سيقام في موعده.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طالب بتأجيل مباراة نادي الزمالك أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز عقب تحديد موعد 24 أكتوبر المقبل لمباراة جينيراسيون السنغالي.

يذكر أن لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي قررت تأجيل مباراتي نادي الزمالك أمام المقاولون العرب وإنبي الذى كان محددًا لهما يومي 23 و27 أكتوبر الجاري بسبب إنشغال الفارس الأبيض بخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزمة تشتعل .. الزمالك يضع اتحاد الكرة فى ورطة مع مصر المقاصة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلى والزمالك.. تفاصيل

لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

سيد عبد الحفيظ: لا يوجد أي مبرر لتأجيل مباراة القمة.. والأهلي يرفض

اخبار نادي الزمالك اليوم 8 - 10 - 2019.. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف مصير الزمالك حال الانسحاب.. وتعليق مرتضى منصور على إعادة مباراة جينيراسيون

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى يكشف عن ظلم الكاف وتأجيل القمة وإقالة ميتشو (حوار)

فشل في اغتصابها.. طالب ثانوي يقتل ربة منزل

فيديو جراف| المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف الـ 120 ألف معلم

الزمالك جوز أمك؟.. مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

اهم الاخبار .. هجوم مرتضى منصورعلى أصالة.. انفجار النمسا.. اكتشاف أثري جديد بالأقصر

إخلاء سبيل محمود شعبان أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب