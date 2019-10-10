نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. شاهد

و هو بسلامته داخل يحررها من الروس و الايرانيين و الامريكان اللى أعطوا له الضؤ الأخضر ؟ لك الله يا سوريا ! 🙏❤️ https://t.co/tk4aIYO822 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 10, 2019

نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس تغريدة يرد فيها على احد متابعيه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وكتب له احد متابعيه قائلا: "انت مش واخد بالك قد ايه شعب السوري مشرد بسبب بشار".ورد نجيب ساويرس عليه قائلا: "وهو بسلامته داخل يحررها من الروس والايرانيين والامريكان اللى أعطوا له الضوء الأخضر ؟ لك الله يا سوريا".وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :كلنا ملناش غير الله.تبريرهم اقبح من اي ذنب .اردوغان انتهى .