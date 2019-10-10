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أخبار البلد

نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:41 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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القسم الميدانى
نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس تغريدة يرد فيها على احد متابعيه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب له احد متابعيه قائلا: "انت مش واخد بالك قد ايه شعب السوري مشرد بسبب بشار".

ورد نجيب ساويرس عليه قائلا: "وهو بسلامته داخل يحررها من الروس والايرانيين والامريكان اللى أعطوا له الضوء الأخضر ؟ لك الله يا سوريا".

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

كلنا ملناش غير الله.

تبريرهم اقبح من اي ذنب .

اردوغان انتهى .
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