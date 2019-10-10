موقف متهور.. شاهد ماذا فعل ناشط بريطاني احتجاجا على تغير المناخ

صعد ناشط بيئي فوق طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية بمطار لندن، كجزء من احتجاجه بشأن تغير المناخ.



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، كان جيمس براون، أول شخص يستقل الطائرة المتجهة إلى أمستردام كراكب، لكنه بعدها خرج ليتمكن من الصعود على قمة الطائرة والاستلقاء عليها.



وأضاف الموقع البريطاني، أن "براون" أحد الرياضيين من ذوي الإعاقة السابقين، ظهر في بث مباشر على فيسبوك، معلنا أنه نفذ هذه الخطوة المتهورة، احتجاجًا على أزمة تغير المناخ، وتقاعس الحكومة عن اتخاذ قرار لحلها.



ولفت إلى أنه بعد أن أنهى هذا الناشط، بثه المباشر، قام عدد من رجال الأمن والإطفاء في المطار بإنزاله من فوق الطائرة.



ويواصل النشطاء في لندن، احتجاجاتهم ضد إجراءات الحكومات بشأن تغير المناخ، في الوقت الذي اعتقلت الشرطة عددا كبيرا في مطار لندن.



