عيد ميلاد الكينج.. نجلاء بدر: محمد منير اتقدملى واختفى قبل كتب الكتاب بـ4 أيام



الاسم بالكامل: محمد منير ابا زياد جبريل متولي ولد عام 1954 بقرية "منشية النوبة" باسوان تخرج في كلية الفنون التطبيقية بجامعة "حلوان" دخل مجال الفن عن طريق المطرب احمد منيب حينما استمع اليه وقرر تدريبه على الالحان التوبية وغير النوبية واستعان بكلمات الشاعر عبد الرحيم منصور.



قالت الفنانة نجلاء بدر في لقاء تلفزيوني لها ان "منير" غنى لها اغنية "لما النسيم" ليعبر عن حبه لها معقبة: "منير قالي ان هو غنالي اغنية لما النسيم ".



وأضافت "منير كان يريد الزواج منها وعرض عليها الأمر فجأة وتقدم لها ولكن اختفى قبل عقد القران معقبة: "محمد منير اتقدملي واهلي وفقوا وانا وفقت لكنه اختفى فجأة قبل كتب الكتاب بأربع ايام".



وتابعت: "أنها التقت بعدها بفترة بمحمد منير وسألته عن سر إختفائه قائلة:" انا قابلته بعدها بفتره وقالي انا مش عاوز اظلمك معايا ممكن تلاقي فرصة افضل مني".



يذكر ان محمد منير ينتظر طرح البومه "مهموم" بالكامل خلال الفترة المقبلة.

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان محمد منير الذي يعتبر واحدا من اكبر فناني مصر والوطن العربي وقدم الكثير من الاعمال التي امتعت الجمهور لذلك اطلق عليه لقب "الكينج" .. ومن خلال هذا التقرير تعرف على مشواره الفني.