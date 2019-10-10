الاهلي يخوض مباراة ودية استعدادًا لمباراة الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام نظيره الإعلاميين يوم الاثنين المقبل على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الزمالك المقبلة.



وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على توصل الجهاز الإداري لاتفاق مع فريق الإعلاميين لمواجهته وديًا الاثنين المقبل.



ويسعى الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه في الفترة المقبلة استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم ١٩ من الشهر الجاري.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ١٩ أكتوبر الجاري ي قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.