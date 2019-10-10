احتفالية تسليم الدرع.. الأهلي ينافس نفسه في الألقاب المتتالية بالدوري

يتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، بعدما توج بلقب الدوري الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .



ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الأهلي في الموسم الماضي على النحو التالي:



نجح فريق الأهلي في تحقيق إنجاز غير مسبوق لأي فريق مصري منذ انطلاق المسابقة موسم 1948-1949، بعد الفوز بدرع الدوري للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي.



وكان الأهلي قد تمكن من الاحتفاظ بدرع الدوري 4 مواسم متتالية في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينات وتحديدا في مواسم 1978-1979 و1979-1980 و1980-1981 و1981-1982.



وتؤكد الأرقام أن الأهلي هو النادي الوحيد، الذي نجح في الاحتفاظ باللقب«9» مواسم متتالية مع انطلاق المسابقة نهاية الأربعينيات وفترة الخمسينيات، وكما فاز بـ« 8» ألقاب متتالية منتصف العقد الأول في الألفية الجديدة و«7» ألقاب متتالية في فترة التسعينيات و«4» ألقاب متتالية في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات.



تتويج الأهلي بدرع الدوري أكد الحقيقة الأهم؛ وهي أن الأهلي ينافس نفسه، بصفته البطل التاريخي للمسابقة، بعدما وصل للقب رقم«41» من أصل 60 نسخة مكتملة للمسابقة.





