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أخبار العالم

تحذير أمريكي شديد اللهجة إلى تركيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:54 م
المبعوثة الأمريكية
المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة
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رويترز
حذرت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس تركيا من أنها ستواجه عواقب لهجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم تعمل على حماية السكان واحتواء تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت كيلي كرافت للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "ستكون هناك عواقب للتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين الضعفاء والتقاعس عن ضمان عدم استغلال داعش لهذه الأفعال للعودة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن انطلاق العملية العسكرية "نبع السلام" في سوريا، أمس الأربعاء.
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