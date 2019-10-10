ترامب يهدد بإرسال الآف الجنود إلى تركيا أو فرض عقوبات مالية لاجتياحها سوريا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدد من الخيارات، للتعامل مع الأزمة الحالية بعد إطلاق تركيا العملية العسكرية "نبع السلام"، في شمال سوريا، للقضاء على الأكراد.



وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا خيار واحد من 3 خيارات للرد على تركيا وهي، إرسال آلاف القوات والانتصار عسكريا، أو ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية ومعاقبتها، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد".



وأضاف "ترامب" أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا بنسبة 100% ، لافتا إلى أنه لم يعد لدى واشنطن أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا.



وأشار إلى أن تركيا الآن تهاجم الأكراد في سوريا، حيث يقاتلان بعضهما البعض منذ 200 عام.



جاء ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية "نبع السلام" على الأراضي السورية.