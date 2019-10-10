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أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلاة التسبحة في كنيسة البابا وين بسارسيل الفرنسية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:37 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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كتب - سامح سلام
أدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تسبحة العشية في كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والبابا كيرلس بمنطقة سارسيل.

استقبل قداسة البابا تواضروس في سارسيل، الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مارسيليا وطولون التي تتبعها الكنيسة بالإضافة إلى بوبوني عضو البرلمان الفرنسي عن منطقة سارسيل، وعمدتها باتريك حداد.

ألقى الأنبا أثناسيوس كلمة عن ظروف شراء الكنيسة، كما ألقى نائب المنطقة وعمدتها كلمة ترحيبية بقداسة البابا.

تأتي زيارة قداسة البابا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها أمس ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

يرافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق شماس قداسة البابا.
البابا تواضروس يترأس صلاة التسبحة في كنيسة البابا وين بسارسيل الفرنسية
البابا تواضروس يترأس صلاة التسبحة في كنيسة البابا وين بسارسيل الفرنسية
البابا تواضروس يترأس صلاة التسبحة في كنيسة البابا وين بسارسيل الفرنسية
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