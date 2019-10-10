"القابضة للسياحة" تحقق 3.2 مليار جنيه إيرادات

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، احدى شركات قطاع الاعمال العام، ميزانيات الشركات التابعة لها عن العام المالى السابق 2019/2018. وحققت الشركة القابضة للسياحة اجمالى ايرادات نحو 3.2 مليار جنيه و صافى ارباح 795.3 مليون جنيه وتتبع الشركة القابضة للسياحة نحو 7 شركات تابعة.



وحققت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث خلال العام المنتهى 30 يونيو 2019 ايرادات 903.3 مليون جنيه و صافى ربح 430.1 مليون جنيه، و تقوم ايجوث بتطوير ماريوت القاهرة و ميناهاوس ، ونتر بالاس الاقصر، شبرد القاهرة، فندق سيسل، اشتيجنبرجر الاقصر، فلسطين، سويس ان العريش ، كوزموبوليتان،المعاهد الفندقية ،مريديان دهب وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 571.5 مليون جنيه .



وسجلت شركة مصر للفنادق ايرادات بنحو 496.6 مليون جنيه وربح 176.4 مليون جنيه ، وجار الان تطوير فندق سفير دهب بتكلفة استثمارية 170مليون جنيه ومن المتوقع افتتاحه يونيو 2020.



وأظهرت نتائج الميزانية العامة لشركة مصر للسياحة خلال 2019/2018 تحقيق ايرادات 945.3 مليون جنيه و صافى ارباح 85.1 مليون جنيه، وجار تطوير فندق قرية مجاويش وسيتم افتتاح المرحلة الاولى من خلال الربع الاول من 2020 بجانب تطوير فندقى رومانس الاسكندرية وبورسعيد.



وبلغ اجمالى ايرادات شركة مصر للصوت والضوء و التنمية السياحية 61.1 مليون جنيه و صافى ربح 9.7 مليون جنيه ، وقامت الشركة بادخال اللغة الصينية للعروض الصوت والضوء .



وحققت شركة المعمورة للاسكان والتنمية السياحية اجمالى ايرادات 326.2 مليون جنيه وربح 58.8 مليون جنيه وتقوم الشركة بتطوير فندقى ايتاب الاقصر و3 فنادق عائمة بالمشاركة مع القطاع الخاص و تنفيذ مشروعين بمدخل المعمورة الشاطئ.



وسجلت شركة الازياء الراقية (هانو -بنزايون) احدى شركتى التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة ايرادات خلال 2019/2018 نحو 335.4 مليون جنيه و صافى ربح 26.2 مليون جنيه.



وحققت عوائد المشاركات مع القطاع الخاص نحو 96 مليون جنيه ، وجارى افتتاح عدد من الفروع بعد تطويرها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بعدة محافظات (القاهرة ،الاسكندرية ،الشرقية ، القليوبية).



واعتمدت الجمعية العامة ميزانية شركة صيدناوى بيع المصنوعات بايرادات 123 مليون جنيه و ربح 9 ملايين جنيه .وحققت عوائد المشاركات مع القطاع الخاص خلال 2019/2018 نحو 55.7 مليون جنيه ، وجار افتتاح عدد من الفروع بعد تطويرها بنظام الشراكة مع القطاع الخاث بعدة محافظات (القاهرة ،الاسكندرية ،الجيزة ، الغربية ، اسيوط ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، البحر الاحمر).