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توك شو

والد الشاب القتيل محمود البنا: المعتدون تربصوا بابني أثناء ذهابه للدرس وطعنوه.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
القتيل محمود البنا
القتيل محمود البنا
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قسم التوك شو
قال محمد البنا، والد القتيل محمود البنا، إنه كان في عمله وجاءت له مكالمة هاتفية من والدته تطلب منه سرعة الحضور لأن ابنه محمود متواجد في المستشفى وحالته خطيرة جدا وعند وصوله الي المستشفى كان شبه متوفي بسبب كمية الدم الكبيرة التي وجدها نتيجة الطعنة التي سددت للقتيل.

وأضاف البنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" أن عدد من تربصوا لإبنه ثلاثة اشخاص معروفين موضحا أن شخص واحد هو من نفذ جريمة القتل ولكن عدد من تربصوا له وساعدوه على تنفيذ جريمته هم شخصين تعدوا على فتاة في الشارع.

وقال إن محمود ابنه كان يحاول منعهم عن طريق نصحهم بعدم التعرض لهذه الفتاة وأن هذا ليس من شيم الرجال ونصحهم باعتبارها احد اخواتهم، لافتا أن ابنه معروف بحسن أخلاقه وعدم افتعال المشاكل مع أحد واستنكر والد القتيل أن يكون هناك علاقة سابقة تجمع بين أبنه والمتربصون لقتله.

وتابع والد الشاب القتيل أنه كان حريص علي ابتعاد ابنه عن مثل هؤلاء الأصدقاء لأنهم ابناء اشخاص اثرياء ولم يهتموا ابائهم بتربيتهم وأن هذه ليست الواقعة الأولى لهم وحدثت وقائع طعن سابقة من هؤلاء الثلاثة وأنهم يفتعلون المشاكل بشكل مستمر، مشيرا الي أنه تم عمل محضر بالواقعة بقسم الشرطة وأنهم تربصوا له أثناء ذهابه للدرس وقاموا بطعنه حتي توفي وهذا المثبت في المحضر.
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