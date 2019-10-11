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فن

أحمد السقا ورياض الخولى يقدمان واجب العزاء فى طلعت زكريا .. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
حرص كل من الفنانين أحمد السقا ورياض الخولى على تقديم واجب العزاء في الفنان طلعت زكريا، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وحضره عدد كبير من الفنانين.

وكان كل من الفنان مصطفى شعبان، هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى قمر، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح ، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، إيهاب فهمي، أشرف زكى ، كريم فهمى ، هشام ماجد ، جلال الشرقاوى وأكرم حسنى بالإضافة إلى الفنان محمد هنيدى ، قد حرصوا على تقديم واجب العزاء فى زميلهم طلعت زكريا.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، حيث توفى بعد 4 أيام من دخوله.

وشيع المئات جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، عقب أداء الصلاة علي جثمانه ظهر أمس الأربعاء، من مسجد العمرى بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.

وحرص المئات من جمهور الفنان الراحل على أداء صلاة الجنازة عليه والمشاركة في وداعه لمثواه الأخير بمقابر العامود بمنطقة كرموز بالإسكندرية.
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