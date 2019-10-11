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حوادث

عرض طفلة على الطب الشرعي بعد هتك عامل عرضها بأوسيم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
طفلة - أرشيفية
طفلة - أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت نيابة أوسيم عرض طفلة علي الطب الشرعي بعدما استدرجها عامل وهتك عرضها.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعد الاستماع لأقوال والد الطفلة الذي اتهم العامل باستدراج ابنته بحجة شراء حلوي وهتك عرضها حيث لامس أجزاء حساسة من جسدها وتسبب في إصابات لها.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية إخطارا من قسم شرطة أوسيم، بهتك عرض طفلة وضبط المتهم، أفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن "ياسر، ٣٠ سنة"، سباك توجه لقسم شرطة أوسيم وبرفقته طفلته ٥ سنوات لتضرره من "أحمد، ٣٢ سنة، عامل".

وأفاد مقدم البلاغ أن جاره المقيم بذات العقار قام باستدراج طفلته والتحرش.

تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق
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