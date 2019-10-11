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أخبار البلد

فتح باب تسجيل وتوثيق عقود العمرة .. 5 مراحل لتأهيل الشركات السياحية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:29 ص
بيت الله الحرام
بيت الله الحرام
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محمد الاسكندرانى
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر و السياحة فتح باب تسجيل وتوثيق عقود العمرة الجديدة أسوة بما هو متبع كل عام للعمل هذا الموسم 1441 هـ بداية من الأحد الموافق 13 أكتوبر الجارى وحتى الخميس 14 نوفمبر القادم .

أكدت غرفة شركات السياحة فى إخطار موجه لأعضائها أن عملية التأهيل والتوثيق على 5 مراحل كالتالى .

«المرحلة الأولى»

تقوم الشركة السعودية بموافاة الغرفة عبر البريد الإلكترونى بالمستندات المطلوبة و الشركات المصرية التى ترغب فى التعاقد معها .

«المرحلة الثانية»

تقوم الغرفة باعتماد طلب الشركة السعودية وإضافتها على موقع الغرفة بالاضافة الى الشركات المصرية المطلوب التعاقد معها عبر موقع الغرفة أيضا .

«المرحلة الثالثة»

تقوم الشركة المصرية بالموافقة على طلب التعاقد مع الشركة السعودية على موقع الغرفة والذي يعد بمثابة طلب تأهيل وتوثيق من خلال متابعة موقع الغرفة باستمرار واستيفاء المستندات المطلوبة .

«المرحلة الرابعة»

تقوم الغرفة باعتماد الطلب الوارد إليها من الشركة المصرية ومن ثم منح الشركة موعدا للحضور للغرفة عبر موقعها لختم العقود وتسليم أصول إشعارات الإيداع والإقرار .

«المرحلة الخامسة»

تتوجه الشركة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة لاستكمال باقى الإجراءات.
فتح باب تسجيل وتوثيق عقود العمرة .. 5 مراحل لتأهيل الشركات السياحية
فتح باب تسجيل وتوثيق عقود العمرة .. 5 مراحل لتأهيل الشركات السياحية
فتح باب تسجيل وتوثيق عقود العمرة .. 5 مراحل لتأهيل الشركات السياحية
فتح باب تسجيل وتوثيق عقود العمرة .. 5 مراحل لتأهيل الشركات السياحية
فتح باب تسجيل وتوثيق عقود العمرة .. 5 مراحل لتأهيل الشركات السياحية
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