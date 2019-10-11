والله أنا مش كلبوب.. محمد الشرنوبي يرد على بعض متابعيه .. فيديو

رد الفنان محمد الشرنوبي علي بعض متابعيه بوصفه" كلبوب "بفيديو جديد له وهو يغني.



وظهر الشرنوبي بفيديو نشره برنامج عرب وود عبر انستجرام وهو يغني "انا مش كلبوب والله انا مش كلبوب"، ما أدي إلي تفاعل عدد كبير من متابعيه علي الفيديو وجاءت التعليقات بين "دا انت عسول خالص" مين يقدر يزعلك بس "و" انت فنان جامد".



وشارك محمد الشرنوبي في بطولة فيلم الممر مع الفنان احمد عز واياد نصار واسماء ابو اليزيد واحمد رزق واحمد فلوكس واحمد صلاح حسني ومحمد فراج من اخراج شريف عرفة.