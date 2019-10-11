من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة





نشر محبو ومتابعو الفنانة هيفاء وهبي عبر صفحات التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، إنستجرام صورة لها بإطلالة مختلفة وأنيقة، نالت إعجاب متابعيها.ظهرت هيفاء وهبي وهى بداخل سيارتها الفاخرة وهى ارتجي استايل كاجوال من البنطلون الجينز المقطع، وعليه بلوزة قط سوداء مرسوم عليها بعض الرسومات.وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء ذات الكعب العالي ، الذي كشف عن جزء من وجه القدم، عليه تاتو فرع الشجر، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بأساور فى اليد، وبعض الخواتم ذات الحجم الكبير.ووضعت ميكب بألوان الأحمر الذي تناسب مع بشرتها البيضاء وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والآيلاينر مع أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت طلاء أظافر باللون الأبيض الجذاب، وحرصت على ترك شعرها منسدل على أحد كتفيها.https://www.instagram.com/p/B3chAbTnsWk/?igshid=1mxy1dxrvif64