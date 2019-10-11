السيسي يدين العدوان التركي على الأراضي السورية.. وترامب يلوح بخيار الوساطة بين أنقرة والأكراد.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

دمشق: لا حوار مع الأكراد المدعومين من أميركا بعد خيانة بلدهم

روسيا: يجب إقامة حوار بين تركيا وسوريا

ترامب: هزمنا داعش في سوريا ولم يعد لدينا قوات في مناطق العمليات التركية

مسئول أمريكي: قد نعاقب تركيا إذا تصرفت "بشكل غير إنساني" في سوريا

الدول الأوروبية في مجلس الأمن تدعو تركيا لوقف هجومها على سوريا

العراق يحيل ملفات 9 مسئولين بينهم وزراء للقضاء بتهم الفساد

بوتين يزور السعودية والإمارات 14 و15 الجاري



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وركزت صحيفة "الراي" على بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أعلنت فيه، أمس، حباط محاولة لاستهداف أحد المراكز الأمنية الواقعة في العريش شمال سيناء، بهجوم إنتحاري، حيث قتل منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله.



وقالت "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدان العدوان التركي على الأراضي السورية، وذلك خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، حيث حذر الرئيس السيسي من "التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، هاجم القوات التي يقودها أكراد وتدعمها واشنطن، قائلا إنها خانت بلادها، واتهمها بتبني أجندة انفصالية منحت تركيا ذريعة لانتهاك سيادة البلاد، مضيفًا أن لا يوجد موطئ قدم لمن وصفهم بعملاء واشنطن على الأرض السورية.



ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قوله إن بلاده ترغب بعقد محادثات بين تركيا والسلطات السورية، حول الأكراد المستهدفين منذ الأربعاء، بعد بدء الهجوم التركي في شمال سوريا، مضيفًا: "سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إقامة حوار بين تركيا وسوريا".



وركزت "القبس" على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن واشنطن لديها ثلاثة خيارات للرد على العدوان التركي في شمال شرقي سوريا، مضيفًا: " لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إما إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريا، أو فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد لإنهاء الأزمة، ولقد هزمنا تنظيم داعش الإرهابي ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم التركي في سوريا".



ونقلت "الأنباء" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية مورغان أورتاجوس قولها إن العملية العسكرية التركية في الأراضي السورية" سيئة جدا " ، وأضافت إن تركيا ترتكب خطأ كبيرا بعملياتها العسكرية في الشمال الشرقي لسوريا، فيما أكد مسئول بوزارة الخارجية أن واشنطن قد تعاقب أنقرة إذا تورطت في أي تحركات "غير إنسانية وغير متناسبة" ضد المدنيين خلال توغلها في شمال شرق سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق أحال ملفات 9 من كبار المسئولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء، فيما أكد المجلس "الملفات المحالة على القضاء تتعلق بموظف سابق بدرجة وزير و4 محافظين سابقين لمحافظات: بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين"، مشيرًا إلى أن "القضايا تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في الصناعة والنقل والتعليم والصحة".



وقالت "الوطن" إن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن الأخير سيصل إلى السعودية يوم 14 أكتوبر، وسيلتقي مع قادة البلاد، قائلًا: "خلال المباحثات سيتم بحث آفاق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية".



وأضاف أنه خلال الزيارة سيتم بحث "بناء تعاون متعدد الأوجه في مختلف المجالات"، حيث "سيتم إعداد نحو ثلاثين وثيقة للتوقيع"، مشيرًا إلى أن بوتين سيزور الإمارات، يوم 15 أكتوبر، وسيبحث مع قيادة البلاد، سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج.



وأفادت "كونا" بأن المجلس السيادي الانتقالي في السودان أصدر مرسومًا جمهوريا قضى بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، حيث قضى المرسوم الجمهوري بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وشمل كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.



دوليًا، قالت "الراي" إن عشرات الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أعلنوا أنهم سيطرحون قرارًا لفرض عقوبات على تركيا ردًا على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.



وذكرت "الجريدة" أن النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، أعلنت تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، فيما قالت وزيرة الخارجية النرويجية أين إريكسن سوريدي "لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر".



وقالت "الوطن" إن الدول الاوروبية بمجلس الأمن الدولي دعت تركيا إلى وقف هجومها على شمال شرقي سوريا فيما حذر مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنقرة من العواقب إذا لم تلتزم بالقواعد، ففي بيان مشترك لأعضاء المجلس الأوروبيين وهم بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وبولندا عقب مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا عبر الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا.