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رياضة

أبرزها مصر وجنوب أفريقيا .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام، اليوم، الجمعة، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة:

ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات ودية:

منتخب مصر الأولمبي - جنوب أفريقيا، الثامنة مساء، غير مذاع.

المغرب - ليبيا، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

تصفيات يورو 2020:

فرنسا- إيسلندا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

التشيك - إنجلترا، التاسعة إلا ربع، عبر قناة بي غن سبورتس 2.

البرتغال - لوكسمبورج، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.

تركيا - ألبانيا، التاسعة إلا ربع مساء.

أوكرانيا - ليتوانيا، التاسعة إلا ربع مساء.

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