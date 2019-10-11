أبرزها مصر وجنوب أفريقيا .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام، اليوم، الجمعة، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة:
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مباريات ودية:
منتخب مصر الأولمبي - جنوب أفريقيا، الثامنة مساء، غير مذاع.
المغرب - ليبيا، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
تصفيات يورو 2020:
فرنسا- إيسلندا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
التشيك - إنجلترا، التاسعة إلا ربع، عبر قناة بي غن سبورتس 2.
البرتغال - لوكسمبورج، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
تركيا - ألبانيا، التاسعة إلا ربع مساء.
أوكرانيا - ليتوانيا، التاسعة إلا ربع مساء.
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مباريات ودية:
منتخب مصر الأولمبي - جنوب أفريقيا، الثامنة مساء، غير مذاع.
المغرب - ليبيا، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
تصفيات يورو 2020:
فرنسا- إيسلندا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
التشيك - إنجلترا، التاسعة إلا ربع، عبر قناة بي غن سبورتس 2.
البرتغال - لوكسمبورج، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
تركيا - ألبانيا، التاسعة إلا ربع مساء.
أوكرانيا - ليتوانيا، التاسعة إلا ربع مساء.