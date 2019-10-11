شاهد مراسلة تتعرض لموقف محرج على الهواء وهذا رد فعل القناة

كانت مراسلة شبكة إن بي سي نيوز وتدعى كورتني كيوب تقوم بعملها المعتاد كمشاركة بعض الأخبار العاجلة يوم الأربعاء الماضي على MSNBC، حتى قرر زائر غير متوقع الانضمام إليها.



ظهر ابن كيوب البالغ من العمر 4 سنوات بمرح على الشاشة وحاول لفت انتباه والدته، كل ذلك بينما هي كانت تتحدث على الهواء في محاولة لوصف توغل تركيا في سوريا.



وواصلت الحديث حتى لاحظت وجود ابنها الصغير فقالت وهي تضحك: ""أعذرني، أطفالي هنا"، وسرعان ما تحولت الشاشة إلى استديو NBC في واشنطن.



لم يعتبر القائمون على العمل بالقناة أن هذا نوعا من الاستهتار، بل شارك MSNBC مقطعًا للمراسلة وطفلها على موقع التغريدات تويتر وكتبوا عليه: "يحدث أحيانًا أمر غير متوقع أثناء الحديث عن الأخبار العاجلة".



أوضحت كيوب في وقت لاحق لشبكة بي بي سي أن فقرة الأخبار العاجلة عن سوريا صباح الأربعاء لم تتماشى مع فترة ما قبل المدرسة حيث تواجد بالمنزل طفليها التوأم وعمرهم 4 سنوات هناك.



وشاهد مقطع الفيديو لهذا الموقف الطريف أكثر من 2.6 مليون شخص، وأشاد الكثيرون بكيفية تعامل الأم وفريق MSNBC مع هذا الموقف خاصة تعليقهم بأنه غزو غير متوقع في الاستوديو من قبل غزاة لطفاء".



