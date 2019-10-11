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اقتصاد

البطاطس بـ5.5 جنيه للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 11-10-2019

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:43 ص
البطاطس
البطاطس
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مايكل عياد
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019 بسوق العبور؛ وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 لـ 14 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي من1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان البلدي من 2 إلى 3.5 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ5 جنيهات.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 3 و5 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2.50 إلى 4.50 جنيه، والكوسة من 3.50 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة اليوم، سجل كيلو البرتقال البلدي سعرا يتراوح ما بين 3 لـ5 جنيهات، والبرتقال السكرى بـ6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بـ5 جنيهات، والليمون أضاليا من 5 لـ7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ8 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها بين 3 لـ6 جنيهات، ومانجو بلدى من 5 لـ10 جنيهات.
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