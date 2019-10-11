أنا قتلت أخوكى.. مكالمة وراء العثور على 3 جثث بينهم سيدة في أرض زراعية بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف هوية قاتل 3 أشخاص رجلين وسيدة بزراعات الموز، دائرة قسم أول بنها والتي عثرت الشرطة على جثثهم، وفقا لبلاغ تقدمت به شقيقة أحد القتلى.



وكانت مديرية أمن القليوبية كشفت تفاصيل الحادث مؤكدة أنه جنائي وأن القتلى جرى قتلهم بواسطة أحد الأشخاص الذي فر هاربا وجار تحديد هويته وبيان ملابسات الحادث وعدد مرتكبيه.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من "ف ز ج" 32 عاما ربة منزل أنها حال قيامها بالاتصال على هاتف شقيقها "أ ز ج" 36 عاما عاطل وشهرته "أيظن" أجابها أحد الأشخاص وقال إنه قتل شقيقها بأرض مزروعة بمحصول الموز المواجهة لمساكن الرملة دائرة قسم أول بنها.



انتقل الرائد محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها وبالفحص تبين وجود جثة شقيق المبلغة مسجى على ظهره داخل الزراعات وبه آثار طلقات نارية بمقدمة الرأس، كما عثر بداخل إحدى الحجرات الريفية المجاورة على جثتي "م ع.أ" 35 عاما -عاطل وشهرته "مفتاح"، "ح ع" 29 عاما وربة منزل وبها آثار طلقات نارية متفرقة بالجسم.



بسؤال المبلغة اتهمت "ع ح م"، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.