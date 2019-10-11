إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة الأطباء بالشرقية .. صور

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية إقبالا ملحوظا من جانب الناخبين لاختيار نقيبهم والذي يتنافس علي المنصب كلا من الدكتور "عصام فرحات" والدكتور "أيمن سالم" النقيب الحالي.



وكانت عملية التصويت بدأت فى تمام التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساء، ويحق التصويت لما يقرب من 13 ألف عضو ويشرف على اللجان 3 قضاة من مجلس الدولة، و14 موظفا من مديرية الشباب لمعاونة الهيئة القضائية فى عملها، حيث خصصت 7 لجان، للتصويت منهم واحدة للوافدين، وبكل لجنة 7 صناديق، لاختيار "نقيب، فوق السن، تحت السن" وعضو عن شرق الدلتا ونقيب عام وفوق وتحت السن حيث يخصص صندوق لكل فئة .



كما تقرر حضور موظف الخزينة للسماح للعضو الذى لم يسدد اشتراكات حتى 2018، بالتسديد والإدلاء بصوته، كذا انتداب 5 موظفين للاستعلام عبر جهاز كمبيوتر للتسهيل على العضو معرفة لجنته .



كما تم تحديد ورقة خاصة بالنقيب يتم اختيار واحد من اثنين ثم يوضع فى صندوق خاص للنقيب بالشرقيه وورقة للمرشحين فوق السن وتوضع فى صندوق خاص بمرشح فوق السن للشرقيه وايضا ورقه بها المرشحين تحت السن وتوضع بعد الاختيار بصندوق خاص بها .



جدير بالذكر أنه يتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة كل من الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية والدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية النقيب الحالى للفرع .



ومن بين فوق السن كل من "كريم الفخرانى، ماهر بياوى، عمر خطاب" ويتنافس تحت السن "أحمد نصر، غادة عبد السلام شويخ، ريهام وحيد".