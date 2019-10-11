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أخبار العالم

بوتين يحذر من احتمال فرار متشددي داعش خلال العملية التركية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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رويترز
قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر اليوم الجمعة من احتمال فرار متشددي تنظيم داعش المحتجزين في شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التركية هناك.

وأضافت الوكالة أن بوتين الذي كان يتحدث خلال زيارة لتركمانستان قال إنه غير متأكد مما إذا كان باستطاعة تركيا السيطرة على الموقف.

وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها، الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في وقت حذرت الأخيرة من أن يُسهم ذلك في إنعاش تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات.

وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الإرهابيين ستؤدي إلى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".

ومنذ إعلان تركيا قبل أيام عن عملية عسكرية وشيكة، حذر الأكراد من أنها قد تقوّض الجهود الناجحة التي بذلوها لدحر التنظيم، وتسمح بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على "الخلافة" في مارس، الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم، وبينهم عدد كبير من الأجانب.

وأبدت دول أوروبية عدة أيضًا قلقها البالغ من تداعيات أي هجوم تركي محتمل على المعركة ضد خلايا تنظيم داعش مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا.
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