رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات أطباء الجيزة: إقبال كبير وملحوظ لأول مرة..صور

قال المستشار الدكتور حازم صادق، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الجيزة، إن اللجنة الانتخابية تشهد إقبالًا كبيرًا بلجنتي الجيزة غير مسبوق بالمرة.



وأكد صادق في تصريحات لصدي البلد، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا اليوم، ليبدأ بعدها التصويت مباشرة دون اي معوقات.



وأضاف رئيس اللجنة المشرفة، انه يتم تسليم الأطباء المدرجين بالقوائم 7 بطاقات اقتراع، للنقابة العامة ونقيبها، والنقابات الفرعية.



ومن المقرر أن تجري انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.