يارب خدهم من وشنا .. رد قاس من سالي عبد السلام على منتقديها

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام، صورة لها بالحجاب عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، معلقة عليها بـ: "اللهم أرزقنا الرضا والثبات والجهاد...الجهاااد".



وأضافت سالي عبد السلام: "على فكرة جهاد النفس ده اصعب جهاد و كل ما تقع وتقوم تبقى بتجاهد و بثوابه وكل ما تحاول وتفشل تبقى بتجاهد..اوعى حد يحبطك!".



وأضافت سالي عبد السلام في هجوم قوي على منتقديها بسبب عدم ارتداء الحجاب : "اللى يحبطك انت قادر تشتمه أو تلطشه على وشه زى الناس اللى بنشوفها واخرها معانا كى بورد فعمل بطل او نسى نفسه من اللى حواليك و يجى يظلمك أو يحكم عليك وتسيبه وتمشى اقسم بالله اصعب واجمل واعظم جهاد! انك تسيب حقك لله وهياخده اضعاف مضاعفة و يوجع نفس الوجع احسن ما انت هتفكر وتحاول تاخده ١٠٠ مرة! والأعظم هو جهاد انك تكون من كاظمين الغيظ والعافين عن الناس دى صعبة اوى يا رب".



وتابعت: "يا رب متخلينيش اكلهم يا رب ولا ارد عليهم ولا اشوفهم يا رب ولا الروس تتساوى فى الغلط وانا باخد حقى! خليهم هوا...هوا يا رب خدهم_يا_رب من وشنا".

