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برلمان

تحرك عاجل من النواب بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:21 ص
فواتير كهرباء - أرشفية
فواتير كهرباء - أرشفية
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حسن رضوان
أكد خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال؛ بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، بسبب القراءات الخاطئة، وتراخي الموظفين أثناء الكشف عن عدادات الكهرباء.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددًا من المناطق بالجمهورية تعاني من زيادة فواتير الكهرباء، وعدم قدرتها على دفع الفواتير؛ بسبب تراكمها الناتج عن عدم إخطار المواطنين الفواتير مبكرًا قبل تراكم الشهور؛ مما أدى إلى تضخم المبالغ على المواطن الفقير.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أنه سيوجه طلب الإحاطة إلى وزارة الكهرباء؛ لتحقق في هذا الأمر، وبيان مدى صحته، وتقديم حلول جزئية تصب في مصلحة المواطن.

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