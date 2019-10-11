حادث صادم .. منظمة حفلات تتخلص من حياتها بعد فشل علاقتها مع عشيقها



انتحرت منظمة حفلات خنقًا بالغاز، بعد أن تركت مكسورة القلب، إثر انفصالها من علاقة عابرة مع رجل متزوج، في حادث محزن ومؤلم.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت إميلي هينثورن ، 25 عامًا ، من لي ، بمدينة مانشستر الكبرى ، تأمل في الانتقال إلى منزل مع أندرو هاردمان، والاستقرار معه بعد أن عاشا قصة حب غير مشروعة عندما ساعدا بعضا في التخطيط لحفلات الزفاف والتعميد في قاعة ماسونية.



وبدأت القصة عندما التقت الشابة المنتحرة بعشيقها هاردمان في أكتوبر 2018 ، حيث يعتقد أن العشيقين بدأت علاقتهما الغرامية في يناير ، وخلال تلك العلاقة شرعا في البحث عن منزل للعيش معنا، حيث بحثوا في العديد من المنازل لاختيار أحدها للعيش فيه.



ومع ذلك ، عندما اعترف السيد هاردمان لزوجته عن وجود عشيقة له ، وافق الزوجان على إنقاذ زواجهما وأنهى الأب علاقته لمدة خمسة أشهر بعشيقته هينثورن.



بعد أيام قليلة من يوم 7 مايو ، عثرت والدة الشابة عليها منتحرة على سريرها بعد أن خنقت نفسها بالغاز.



وكشفت التحقيقات أن الشابة المنتحرة شاهدت فيديوهات عن كيفية قتل نفسها وتركت العديد من مذكرات الانتحار لعائلتها.