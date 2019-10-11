Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث صادم .. منظمة حفلات تتخلص من حياتها بعد فشل علاقتها مع عشيقها

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

انتحرت منظمة حفلات خنقًا بالغاز، بعد أن تركت مكسورة القلب، إثر انفصالها من علاقة عابرة مع رجل متزوج، في حادث محزن ومؤلم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت إميلي هينثورن ، 25 عامًا ، من لي ، بمدينة مانشستر الكبرى ، تأمل في الانتقال إلى منزل مع أندرو هاردمان، والاستقرار معه بعد أن عاشا قصة حب غير مشروعة عندما ساعدا بعضا في التخطيط لحفلات الزفاف والتعميد في قاعة ماسونية.

وبدأت القصة عندما التقت الشابة المنتحرة بعشيقها هاردمان في أكتوبر 2018 ، حيث يعتقد أن العشيقين بدأت علاقتهما الغرامية في يناير ، وخلال تلك العلاقة شرعا في البحث عن منزل للعيش معنا، حيث بحثوا في العديد من المنازل لاختيار أحدها للعيش فيه.

ومع ذلك ، عندما اعترف السيد هاردمان لزوجته عن وجود عشيقة له ، وافق الزوجان على إنقاذ زواجهما وأنهى الأب علاقته لمدة خمسة أشهر بعشيقته هينثورن.

بعد أيام قليلة من يوم 7 مايو ، عثرت والدة الشابة عليها منتحرة على سريرها بعد أن خنقت نفسها بالغاز.

وكشفت التحقيقات أن الشابة المنتحرة شاهدت فيديوهات عن كيفية قتل نفسها وتركت العديد من مذكرات الانتحار لعائلتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وعدته بسهرة حمراء.. الزوجة وعشيقها وضعا مبيدا حشريا فى الخمرة للزوج لاستمرار علاقتهما

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

ترشيحاتنا

أنا قتلت أخوكى.. مكالمة وراء العثور على 3 جثث بينهم سيدة في أرض زراعية بالقليوبية

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة

فى المرتبة الـ 39... الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتيد وروما ودورتموند فى التصنيف العالمي

آيتن عامر تستعيد ذكرياتها مع أحمد داوود بهذه الصورة .. شاهد

المفاجآت قادمة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا.. ويكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها