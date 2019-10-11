مكافآت إجادة لـ لاعبي الاتحاد السكندري

قررت إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، صرف مكافآت اجادة للاعبي الفريق الاول لكرة القدم، وذلك بعد الفوز في المباراتين الماضيتين لمسابقة الدوري امام الجونة والمصري.



وحرص مسئولو زعيم الثغر، على صرف مكافآت اجادة للاعبين، من اجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة، حتى يستطيع الفريق المنافسة على المربع الذهبي لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الاتحاد حاليا لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر اقامتها الجمعة المقبل، على ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الاسبوع الرابع من مسابقة الدوري.



يذكر ان زعيم الثغر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراة واحد.