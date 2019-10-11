طالب يضربه زملاؤه بـ وحشية داخل حمام مدرسة.. مشهد صادم

أظهر فيديو مروع أطلق عبر السوشيال ميديا هذا الاسبوع يوضح مراهقا بعمر الـ14 عاما باحدى المدارس الثانوي يضرب ويسحل بوحشية من قبل مجموعة من التلاميذ الصبية داخل حمام في هجوم عنيف وبشع.



تداول مستخدم عبر موقع التغريدات تويتر فيديو تصل مدته لدقيقة يوم الاربعاء الماضي، يستعرض العنف الذي تعرض إليه طالب الثانوي، ليشاهدوا نحو 400 ألف مرة خلال يوم واحد من نشره ، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية.



وتكشف اللقطات المصورة صبي مراهق يرتدي نظارة يرتدي الزي المدرسي يقف أمام جدار الحمام وذراعيه موضوعتان على صدره ، ويحاط به مجموعة من المراهقين.



وفي البداية طلب أحد الطلاب من زميلهم المراهق خلع نظارته، وذلك قبل ان ينهال على وجهه باللكم، ليقدم بعدها الطلاب بلكم وسحل زميلهم المستسلم بالضرب الوحشي في مشهد صادم.



وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع بأحد حمامات مدرسة بالتيمور الثانوية، بولاية ماريلاند الأمريكية.





