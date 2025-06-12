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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء التقديم في المدارس الرياضية السبت .. اعرف الشروط والضوابط

التقديم في المدارس الرياضية 2026
التقديم في المدارس الرياضية 2026
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل التقديم في المدارس الرياضية 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم في المدارس الرياضية : للبنين و بنات في محافظات" القاهرة - الاسكندرية - المنوفية - الشرقية بورسعيد - بني سويف المنيا - أسيوط – الفيوم، المدارس الرياضية ، وللبنين فقط في محافظات الجيزة - القليوبية - سوهاج - الأقصر – أسوان ومرسى مطروح والوادى الجديد"

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  التقديم في المدارس الرياضية سيكون متاحاً من السبت 14 يونيو حتى 17 يوليو 2025، مقابل 50 جنيها لسحب الملف ، على أن تعقد اختبارات القبول 27 يوليو
 

التقديم في المدارس الرياضية .. شروط القبول في المرحلة الإعدادية

- أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الأول الاعدادي

- ويسحب الملف من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحدد


التقديم في المدارس الرياضية .. شروط القبول في المرحلة الثانوية

- يتم فتح باب القبول لإلتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة ولك في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي

- يسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الثانوية بالموعد المحدد


التقديم في المدارس الرياضية ..  الكشف الطبي والاختبارات

- يتم اجراء الكشف الطبي مع اعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية

- يجتاز الطالب الكشف الطبي ( نظر - صدر - قلب - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ) ، على أن يكون من التأمين الصحي أو احدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاق المدرسة


- يجتاز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية


البطولات الرسمية للمرحلة الثانوية

حصول الطالب أو الطالبة على المركز من الأول للرابع بشرط وجود أماكن شاغرة

* البطولات الرسمية الدولية أو العربية أو الإفريقية أو الجمهورية للأندية  :

على أن تكون معتمدة من الاتحادات المختصة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب. 

* بطولات الجمهورية المركزية :

على أن تكون معتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب وبطولات مدرسية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحارات أو المناطق بالمديرية التعليمية التابع لها. اجتياز الاختبارات الثقافية والعلمية والرياضية.

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