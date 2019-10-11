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توك شو

لسه بستعمل الفاس.. زاهي حواس: لا أؤمن باستخدام الرادار في الاكتشافات الأثرية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:25 م
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
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خالد محيي الدين
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه لا يؤمن باستخدام أجهزة الرادار في الكشف عن الآثار والمقابر الفرعونية، حيث أثبتت تلك المعدات فشلها الذريع، لافتا إلي أنه ما زال يستعمل الطريقة القديمة وهي الحفر بالفأس والمطرقة.

وأوضح "زاهي حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "احمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن التكنولوجيا الحديثة والمعدات تستخدم في أغراض أخرى تختص بمجال الآثار مثل الـ"DNA".

ونوه الدكتور زاهي حواس، إلي أنهم استعانوا في وقت مسبق بالرادار خلال عام 2017، ولكنه قام بتضليلهم بشكل كبير.
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