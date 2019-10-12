Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. أيسوزو دي ماكس 2020 الجديدة بعد انطلاقها رسميا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
كشفت "أيسوزو" عن سيارتها الجديدة "دي ماكس بيك أب"، بتحديثات شاملة لأول مرة منذ ثمانية أعوام، ولنبدأ بالتصميم الخارجي والذي يبدو أكثر جراءة من الموديل الحالي بفضل الشبك الأمامي الأكبر والمصابيح الأمامية المزدوجة LED بشكل U المعتاد لها ومصد أمامي حاد، مع مصابيح خلفية LED أكثر أناقة.

وداخليا حصلت دي ماكس على مقصورة أكثر عصرية وتطورًا مع شاشة معلومات ترفيهية 9 إنش بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ولوحة عدادات رقمية 4.2 إنش مع إضافة مقاعد خلفية أكثر راحة، وبشكل عام صرحت ايسوزو أنها حصلت على مواد أعلى جودة هذه المرة وزخرفات متعددة للأبواب ولوحة العدادات.

البيك اب أخف من السابق مع كونها أكثر ثباتًا بـ 20% بفضل استخدام ألواح فولاذية جديدة للجسد مع تحسين قدرتها على خوض المياه إلى 31.5 إنش، وبالانتقال للمحركات، ستتوفر البيك اب بخيارين، الأول تيربو ديزل بأربعة سلندر سعة 1.9 لتر بقوة 150 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر والثاني 3.0 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر، كلاهما بجير يدوي 6 سرعات مع توفر جير اوتوماتيكي جديد.

كما قامت ايسوزو بتحديث نظام التعليق والمكابح والتوجيه لتحسين تجربة القيادة وثباتها، ومن المتوقع طرح البيك اب الجديدة في 2020.

شاهد.. أيسوزو دي ماكس 2020 الجديدة بعد انطلاقها رسميا
شاهد.. أيسوزو دي ماكس 2020 الجديدة بعد انطلاقها رسميا
شاهد.. أيسوزو دي ماكس 2020 الجديدة بعد انطلاقها رسميا
شاهد.. أيسوزو دي ماكس 2020 الجديدة بعد انطلاقها رسميا
شاهد.. أيسوزو دي ماكس 2020 الجديدة بعد انطلاقها رسميا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور

ترشيحاتنا

أشرس أنواع السمك.. سمكة يمكنها البقاء حية خارج المياه

بـ فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا

بعد اعتذار منى زكى.. تفاصيل النسخة العربية من حكاية لعبة 4

دعاء مستجاب في نفس اللحظة بـ4 أمور أوصى بها رسول الله لتفوز به

طالب يتسلق عامود إنارة ويقوم بفعل غريب قبل دخول الطابور.. شاهد

يرجى القراءة بعد التسخين .. طالبة تحصل على الدرجة النهائية بحيلة ذكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحرش به .. ماذا يعني ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر؟

بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة

بفستان محتشم .. مريام فارس تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. صور