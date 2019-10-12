شاهد.. أيسوزو دي ماكس 2020 الجديدة بعد انطلاقها رسميا

كشفت "أيسوزو" عن سيارتها الجديدة "دي ماكس بيك أب"، بتحديثات شاملة لأول مرة منذ ثمانية أعوام، ولنبدأ بالتصميم الخارجي والذي يبدو أكثر جراءة من الموديل الحالي بفضل الشبك الأمامي الأكبر والمصابيح الأمامية المزدوجة LED بشكل U المعتاد لها ومصد أمامي حاد، مع مصابيح خلفية LED أكثر أناقة.





وداخليا حصلت دي ماكس على مقصورة أكثر عصرية وتطورًا مع شاشة معلومات ترفيهية 9 إنش بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ولوحة عدادات رقمية 4.2 إنش مع إضافة مقاعد خلفية أكثر راحة، وبشكل عام صرحت ايسوزو أنها حصلت على مواد أعلى جودة هذه المرة وزخرفات متعددة للأبواب ولوحة العدادات.





البيك اب أخف من السابق مع كونها أكثر ثباتًا بـ 20% بفضل استخدام ألواح فولاذية جديدة للجسد مع تحسين قدرتها على خوض المياه إلى 31.5 إنش، وبالانتقال للمحركات، ستتوفر البيك اب بخيارين، الأول تيربو ديزل بأربعة سلندر سعة 1.9 لتر بقوة 150 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر والثاني 3.0 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر، كلاهما بجير يدوي 6 سرعات مع توفر جير اوتوماتيكي جديد.





كما قامت ايسوزو بتحديث نظام التعليق والمكابح والتوجيه لتحسين تجربة القيادة وثباتها، ومن المتوقع طرح البيك اب الجديدة في 2020.