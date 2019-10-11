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فن

برفقة خطيبها.. دارين حلمي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:05 م
تامر عاشور وخطيبته
تامر عاشور وخطيبته
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محمد بدران
نشرت دارين حلمي عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي برفقة خطيبها الفنان تامر عاشور، وعلقت قائلة "بحبك" ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وجاءت أبرز تعليقات متابعيها: "الله يسعدكم، ربنا يحفظكم، جميلة، ما احلاكم، قمرات، يا ابن المحظوظة".

وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز وعيونها الخضراء، وقوامها رشيق ومتناسق مع وزنها وطولها المثالي.

كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.

يذكر ان آخر أعمال تامر عاشور البوم بعنوان "ايام" تم طرحه في العام الجاري من إنتاج شركة "قنوات".
برفقة خطيبها.. دارين حلمي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور
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