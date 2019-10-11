انتخابات الأطباء.. تقدم حسين خيري بلجان الشرقية والإسكندرية بـ 782 صوتا

أعلنت نتائج الفرز الأولية بانتخابات التجديد النصفي للأطباء، عن المؤشرات الأولية للجان الفرز للنقابة الفرعية بالشرقية بتقدم الدكتور حسين خيري النقيب الحالي بـ 385 صوتا، والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة الحالي بـ 59 صوتا.





وبلجنة الإسكندرية، تقدم الدكتور حسين خيري بـ 397 صوتا ، والدكتور أسامة عبد الحي 296 صوتا.



وبلجنة كفر الشيخ، تقدم الدكتور أسامة عبدالحي بـ 294، الدكتور حسين خيري 26 صوتا.





ومن المقرر أن تعلن المحافظات المؤشرات الأولية للنتائج، وإعلانها رسميا خلال يومين، من قبل اللجنة العامة.





ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.





وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.